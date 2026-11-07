Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Матернова відреагувала на ситуацію навколо голови НБУ

210

Незалежність Національного банку є ключовим елементом суверенітету України та важлива для фінансової стабільності. Для звільнення голови НБУ є чіткі, визначені законом підстави, і в Євросоюзі сподіваються, що їх будуть дотримуватися.

Про це заявила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що незалежність Національного банку є одним із ключових елементів не лише монетарного суверенітету України, а й суверенітету як такого. Так само, як і багато інших незалежних інституцій. Незалежність Національного банку є надзвичайно важливою насамперед для фінансової стабільності", - заявила Матернова.

Вона констатувала факт, що за останні п'ять років російської агресії не було прикладів фінансової нестабільності та паніки серед вкладників, а банки закриваються лише у разі відсутності електропостачання, а не через системні проблеми.

"Тому я вважаю, що і міністр, і його команда у Мінфіні, і урядова команда, голова та команда Національного банку зробили гідну роботу. Ми постійно підтримуємо зв'язок з обома сторонами, оскільки ЄС є найбільшим донором і найбільшим партнером. Зокрема, щодо питань регулювання фінансової системи", - додала голова представництва ЄС.

За її словами, будь-які дії щодо голови Національного банку мають відбуватися згідно з чинним законодавством.

"Я вважаю, що закон про Національний банк досить чітко визначає підстави для звільнення, і я дуже сподіваюся, що закони будуть дотримуватися. Це основний принцип вступу до ЄС - верховенство права", - наголосила вона.

На уточнення РБК-Україна вона також повідомила, що на тлі заяв голови НБУ Андрія Пишного про політичний тиск та спроби його змістити з посади, відбулася зустріч послів Великої сімки в Україні для обговорення цього питання.

НБУ, Матернова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Четверг, 5 ноября 2026
Среда, 4 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023