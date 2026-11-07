Матернова відреагувала на ситуацію навколо голови НБУ

Незалежність Національного банку є ключовим елементом суверенітету України та важлива для фінансової стабільності. Для звільнення голови НБУ є чіткі, визначені законом підстави, і в Євросоюзі сподіваються, що їх будуть дотримуватися.
Про це заявила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Я вважаю, що незалежність Національного банку є одним із ключових елементів не лише монетарного суверенітету України, а й суверенітету як такого. Так само, як і багато інших незалежних інституцій. Незалежність Національного банку є надзвичайно важливою насамперед для фінансової стабільності", - заявила Матернова.
Вона констатувала факт, що за останні п'ять років російської агресії не було прикладів фінансової нестабільності та паніки серед вкладників, а банки закриваються лише у разі відсутності електропостачання, а не через системні проблеми.
"Тому я вважаю, що і міністр, і його команда у Мінфіні, і урядова команда, голова та команда Національного банку зробили гідну роботу. Ми постійно підтримуємо зв'язок з обома сторонами, оскільки ЄС є найбільшим донором і найбільшим партнером. Зокрема, щодо питань регулювання фінансової системи", - додала голова представництва ЄС.
За її словами, будь-які дії щодо голови Національного банку мають відбуватися згідно з чинним законодавством.
"Я вважаю, що закон про Національний банк досить чітко визначає підстави для звільнення, і я дуже сподіваюся, що закони будуть дотримуватися. Це основний принцип вступу до ЄС - верховенство права", - наголосила вона.
На уточнення РБК-Україна вона також повідомила, що на тлі заяв голови НБУ Андрія Пишного про політичний тиск та спроби його змістити з посади, відбулася зустріч послів Великої сімки в Україні для обговорення цього питання.
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