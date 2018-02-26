Войти
На загранвизиты Порошенко потратили более 34 млн грн
отчет
На загранвизиты Порошенко потратили более 34 млн грн
В 2025 году в ЕС могут вступить шесть балканских стран, - Юнкер
евроинтеграция
В 2025 году в ЕС могут вступить шесть балканских стран, - Юнкер

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

расследования
RSS

Луценко: Есть материалы, указывающие на то, что экс-нардеп Шепелев — агент ФСБ

618
Луценко: Есть материалы, указывающие на то, что экс-нардеп Шепелев — агент ФСБ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший народный депутат Александр Шепелев, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о госизмене, являлся агентом ФСБ, о чем свидетельствуют копии документов.

Читайте также: СБУ: Краснов был агентом ГРУ России

«У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена — ИФ)», — рассказал генпрокурор в интервью интернет-изданию «Левый берег», опубликованном в понедельник, 26 февраля.

Ю.Луценко озвучил версию, что в России А.Шепелева начали преследовать. «Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится», — высказал предположение генпрокурор.

Говоря об истории задержания А.Шепелева в Украине, а также его избиении неустановленными лицами, Ю.Луценко отметил: «СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней».

Кроме того, по его словам, является фактом и то, что А.Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело — о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений А.Шепелеву. «Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний», — добавил он.

Читайте также: СБУ задержала шпиона ФСБ в Одессе

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) А.Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств «Родовид Банка» и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции А.Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче А.Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении А.Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем обнаружено «удостоверение», выданное т.н. «министерством государственной безопасности Донецкой народной республики» на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Законность пересечения А.Шепелевым госграницы Украины проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщили в СБУ 23 февраля.

А.Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции «Блок Юлии Тимошенко» (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).

СБУ, Генпрокуратура, Юрий Луценко, расследования, Александр Шепелев, депутаты, ФСБ, нардепы, госизмена
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.684,55 -0.0172 2.713,96 -0.0278
100 евро 3.301,20 0.037 3.355,69 -0.0135
10 рублей 4,42 -0.0023 4,87 0.0018
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Налоговая реформа Трампа может спровоцировать глобальный кризис и лишить Украину инвестиций ЕС

Налоговая реформа Трампа стартовала 19 декабря 2017 года, именно тогда Конгресс США одобрил снижение налогов для корпораций с нынешних 35% до 21%, а при возвращении доходов от деятельности из-за рубежа - до 8%. Очень существенное снижение налогового бремени делает американскую налоговую систему вновь конкурентоспособной. Уже в 2018 году, по разным оценкам, от 0,5 до 1 трлн долл. США могут быть возвращены в США в форме инвестиций. МВФ уже заявил, что подобные перемены могут ускорить рост мировой экономики, однако развивающиеся рынки рискуют в 2018-2019 гг. оказаться за бортом этого роста.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Как стать мастером в любом деле: 7 советов

Думаете, чтобы научиться чему-то хорошо, нужно 10000 часов практики? Известный предприниматель и писатель учит, как потратить гораздо меньше времени
Сергей Голубицкий
Сергей Голубицкий
журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

От МММ к киберпанку и обратно. Почему даже таксисты обсуждают инвестиции в «крипту»

Все «ключи» биткоина заимствованы из модной культуры киберпанка: гениальные подпольные хакеры-бессребреники противостоят дистопии Нового мирового порядка, восторжествовавшего на планете после инсценировки в духе Дэвида Айка 11 сентября 2001-го. Герои майнят чудо-валюту, основанную на технологиях шифрования и еще более загадочном блокчейне (их никто не понимает, но это не важно). Миром правит спрут мегакорпораций, развернувший системы «Эшелон» и «Призм» для тотальной слежки, прослушки телефонных разговоров и перлюстрации электронной почты. Готический аниме-герой Накамото дарит миру новое Евангелие - Криптономикон Блокчейна, с помощью которого честные и свободолюбивые маргиналы планеты рано или поздно свергнут коррумпированный мир банкиров-ротшильдов с их ненавистными кредитными деньгами. Главное, вся эта киберпанковская мистерия разыгрывается в киберлибертарианской вольнице интернета.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016