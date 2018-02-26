Луценко: Есть материалы, указывающие на то, что экс-нардеп Шепелев — агент ФСБ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший народный депутат Александр Шепелев, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о госизмене, являлся агентом ФСБ, о чем свидетельствуют копии документов.

«У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена — ИФ)», — рассказал генпрокурор в интервью интернет-изданию «Левый берег», опубликованном в понедельник, 26 февраля.

Ю.Луценко озвучил версию, что в России А.Шепелева начали преследовать. «Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится», — высказал предположение генпрокурор.

Говоря об истории задержания А.Шепелева в Украине, а также его избиении неустановленными лицами, Ю.Луценко отметил: «СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней».

Кроме того, по его словам, является фактом и то, что А.Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело — о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений А.Шепелеву. «Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний», — добавил он.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) А.Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств «Родовид Банка» и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции А.Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче А.Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении А.Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем обнаружено «удостоверение», выданное т.н. «министерством государственной безопасности Донецкой народной республики» на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Законность пересечения А.Шепелевым госграницы Украины проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщили в СБУ 23 февраля.

А.Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции «Блок Юлии Тимошенко» (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).