В России намерены сохранить экспорт оружия на уровне $13 млрд

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 миллиардов долларов, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

«Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми „Рособоронэкспорту“ приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру», — сказал Кладов.

В последние несколько лет «Рособоронэкспорт» стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев, и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.

