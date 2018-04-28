В России намерены сохранить экспорт оружия на уровне $13 млрд

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 миллиардов долларов, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.
«Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми „Рособоронэкспорту“ приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру», — сказал Кладов.
В последние несколько лет «Рособоронэкспорт» стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев, и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,71 -0.0361
|2.618,74 -0.0243
|100 евро
|3.140,52 -0.2193
|3.201,41 -0.1508
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016