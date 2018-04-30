В АТО получили ранения двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций украинских защитников. В частности, на Луганском направлении, из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим укреплениям вблизи Причепилевки, а из 82 мм минометов — в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие — дважды по защитникам Станицы Луганской», — говорится в сообщении.

Как сообщается, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты «Бутовка».

Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения — гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по опорным пунктам вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опросного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.

«В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Еще один наш военнослужащий — получил боевое травмирования. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе взорвался скрытый арсенал, в результате чего погибли два боевика и еще один получил ранения.