В БПП заявили о победе в 26 общинах из 40 на выборах в ОТО

В партии «БПП «Солидарность» заявили о победе в 26 общинах из 40. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба политсилы.

«По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40. То есть 65% — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“», — говорится в сообщении.

Уточняют, что речь идет, в частности, о двух городских общинах, восьми поселковых и 16 сельских.

По данным партии «БПП «Солидарность», другие политические силы победили в меньшем количестве ОТО: ВО «Батькивщина» — 1 ОТО, «Наш край» −1, Оппозиционный блок — 1, Аграрная партия — 1, «Радикальная партия» — 1 ОТО.

Отмечается, что представители «БПП «Солидарность» победили в подавляющем большинстве регионов — 4 общины в Запорожской обл., 3 в Кировоградской обл., 3 в Харьковской обл., 2 в Тернопольской области.

Кроме того, заявили, что политсила получила большинство в выборах депутатов ОТО.

«По результатам подсчета 88% бюллетеней не менее 235 депутатских мандатов получают кандидаты от БПП. ВО „Батькивщина“ — 222, Аграрная партия — 97, „Наш край“ — 48, Радикальная партия — 34, „УКРОП“ — 23, „За Життя“ — 5, Оппозиционный блок — 12, ВО „Свобода“ — 5, Самопомич — 16, Гражданская позиция — 4, Видродження — 1, Народный фронт — 10, депутаты-самовыдвиженцы — 95», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем в партии «Батькивщина» заявили о победе на выборах в объединенных территориальных общинах, однако детали не сообщили, пообещав сделать это на пресс-конференции.

Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в Украине впервые проходили выборы в 40 объединенных территориальных общинах.

Избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов, один бюллетень заполнили на капоте машины на улице. Кроме того, некоторые участки открылись с опозданием. О таких первых нарушениях на выборах в ОТО сообщил Комитет избирателей Украины.

На одном из участков члены избирательной комиссии прервали голосование на дому, уйдя на обед.

В Харьковской области правоохранители открыли три уголовных производства из-за нарушений на выборах в ОТО. Тем временем Комитет избирателей Украины зафиксировал на выборах подкуп со стороны 6 партий.

Отметим, объединенная территориальная община — административно-территориальная единица в Украине, образованная в соответствии с законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин».

Объединенные общины образуются в результате добровольного объединения смежных территориальных общин сел, поселков, городов.