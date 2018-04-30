Тимошенко: Мы победили на выборах в ОТГ с результатом более 35%

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» одержала уверенную победу на выборах в ОТГ, которые состоялись в Украине 29 апреля.
«По результатам выборов в ОТГ партия ВО „Батькивщина“ получила абсолютную победу с результатом 35,4%, в то время как „Блок Петра Поршенко „Солидарность““ получил 27,1%. Таким образом от партии ВО „Батькивщина“ избран 277 депутатов, а от партии президента „„Блок Петра Порошенко“ Солидарность“ — 212 депутатов. Партия ВО „Батькивщина“ победила с существенным преимуществом», — заявила Тимошенко на пресс-конференции, комментируя предварительные результаты выборов в ОТГ. По ее словам, «Батькивщина» в настоящее время имеет 40% протоколов с мокрыми печатями, на базе которых было рассчитан результат.
Тимошенко отметила, что на выборах со стороны власти имели место административный ресурс, политические репрессии, масштабный подкуп и фальсификации.
Как заявила лидер «Батькивщины», другие политические силы получили значительно более низкие результаты на выборах. Так, «Аграрная партия Украины» получила 13,6%, «Наш край» — 5,6%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 5%, «УКРОП» — 3%, «Оппозиционный блок» — 2,6%, «Самопомощь» — 2%, «Народный фронт» — 1,2%, ВО «Свобода» — 0,8%, «Гражданская позиция Анатолия Гриценко» — 0,5%.
Тимошенко отметила, что в целом выборы прошли в 17 областях — ВО «Батькивщина» победила в 11-ти областях, и только в трех областях победила партия действующего президента.
«„Партия ВО“ Батькивщина» одержала победу в ряде областей: Волынская — 54,5%, Винницкая — 43%, Запорожская — 40%, Кировоградская — 41%, Одесская область — 46%, Полтавская — 38,5%, Сумская область — 57%, Тернопольская — 37%, Хмельницкая — 47,4%», — перечислила она.
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