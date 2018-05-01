Flydubai может запустить рейсы в ряд украинских городов

Эмиратская авиакомпания flydubai рассматривает вариант запуска рейсов в аэропорты Львова, Харькова, Днепра и Запорожья.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал вице-президент компании Джейхун Эфенди.
«Запускаем новый рейс из Кракова (Польша), очень близко подошли ко Львову. Может, запустим новый рейс и оттуда. Но это произойдет не раньше 2019 года», — сообщил он.
Что касается других украинских региональных аэропортов, то, как и прежде, в flydubai говорят о планах в отношении Харькова и Днипра.
«Мы бы очень хотели начать летать из Харькова и Днипра. Рассматриваем и Запорожье. Однако в Днипро зайти очень тяжело, хотя там аэропорт не загружен. Как мне кажется, Днипро — это отдельная страна в стране», — посетовал Эфенди.
Напомним, в 2016 году flydubai увеличила частоту рейсов из Киева и Одессы в Дубай.
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