В США запретили применение оборудования Huawei и ZTE

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий использование в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, сообщили СМИ.
В соответствии с законом американская Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не должна рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, которое представляет неприемлемый «риск для национальной безопасности».
Комиссар FCC Брендан Карр заявил, что с 2018 года ведомство одобрило более 3 тыс. заявок от Huawei. Подписанный закон «поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи».
Закон предусматривает, что FCC также может отозвать предыдущие разрешения, выданные китайским компаниям ранее.
Законопроект был 28 октября текущего года единогласно одобрен Сенатом США, а в начале ноября — Палатой представителей США подавляющим большинством голосов.
В марте FCC определила пять китайских компаний как представляющих угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.
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