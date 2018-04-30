Порошенко: Завершение АТО не означает, что ее нельзя объявить при угрозе терроризма

Завершение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не означает, что ее невозможно будет объявить в дальнейшем на подконтрольной территории при угрозе терроризма. Об этом на совещании с военным руководством заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникнет террористическая угроза на освобожденных территориях», — сказал Порошенко.
Он также подчеркнул необходимость следить за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп.
«Новый закон (о реинтеграции Донбасса, — ред.) дает вам кардинально новые возможности, новые права», — отметил президент, обратившись к руководству военного блока.
Кроме того, Порошенко отметил важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны со стороны Российской Федерации.
В первые месяцы с начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года украинским войскам удалось освободить более 200 населенных пунктов.
В частности, Порошенко отметил, что в первые месяцы АТО удалось освободить более 200 населенных пунктов.
«Две трети территории Донбасса, начиная с блестящей операции по освобождению Славянска, затем был Лисичанск, Северодонецк, освобожден Мариуполь, дальше — Краматорск, Константиновка. Еще раз подчеркиваю — 200 населенных пунктов были освобождены в первые месяцы, начиная с мая и заканчивая августом», — заявил он.
Порошенко также отметил, что АТО была направлена против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Напомним, ранее Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы под контроль украинской власти.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,93 -0.0339
|2.618,82 -0.0235
|100 евро
|3.140,61 -0.2184
|3.200,74 -0.1575
|10 рублей
|3,82 -0.0023
|4,32 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016