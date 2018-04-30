Порошенко: Завершение АТО не означает, что ее нельзя объявить при угрозе терроризма

Завершение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не означает, что ее невозможно будет объявить в дальнейшем на подконтрольной территории при угрозе терроризма. Об этом на совещании с военным руководством заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникнет террористическая угроза на освобожденных территориях», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость следить за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп.

«Новый закон (о реинтеграции Донбасса, — ред.) дает вам кардинально новые возможности, новые права», — отметил президент, обратившись к руководству военного блока.

Кроме того, Порошенко отметил важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны со стороны Российской Федерации.

В первые месяцы с начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года украинским войскам удалось освободить более 200 населенных пунктов.

В частности, Порошенко отметил, что в первые месяцы АТО удалось освободить более 200 населенных пунктов.

«Две трети территории Донбасса, начиная с блестящей операции по освобождению Славянска, затем был Лисичанск, Северодонецк, освобожден Мариуполь, дальше — Краматорск, Константиновка. Еще раз подчеркиваю — 200 населенных пунктов были освобождены в первые месяцы, начиная с мая и заканчивая августом», — заявил он.

Порошенко также отметил, что АТО была направлена ​​против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Напомним, ранее Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы под контроль украинской власти.