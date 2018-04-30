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Порошенко: Завершение АТО не означает, что ее нельзя объявить при угрозе терроризма

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Порошенко: Завершение АТО не означает, что ее нельзя объявить при угрозе терроризма

Завершение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не означает, что ее невозможно будет объявить в дальнейшем на подконтрольной территории при угрозе терроризма. Об этом на совещании с военным руководством заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникнет террористическая угроза на освобожденных территориях», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость следить за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп.

«Новый закон (о реинтеграции Донбасса, — ред.) дает вам кардинально новые возможности, новые права», — отметил президент, обратившись к руководству военного блока.

Кроме того, Порошенко отметил важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны со стороны Российской Федерации.

В первые месяцы с начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года украинским войскам удалось освободить более 200 населенных пунктов.

В частности, Порошенко отметил, что в первые месяцы АТО удалось освободить более 200 населенных пунктов.

«Две трети территории Донбасса, начиная с блестящей операции по освобождению Славянска, затем был Лисичанск, Северодонецк, освобожден Мариуполь, дальше — Краматорск, Константиновка. Еще раз подчеркиваю — 200 населенных пунктов были освобождены в первые месяцы, начиная с мая и заканчивая августом», — заявил он.

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Порошенко также отметил, что АТО была направлена ​​против террористов, вооруженных российским оружием и подготовленных российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Напомним, ранее Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы под контроль украинской власти.

Петр Порошенко, терроризм, Донбасс, кризис на юго-востоке, военные, АТО, война, ООС
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