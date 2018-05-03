Бойцы ВСУ на Донбассе получат новый, разработанный по стандартам НАТО рацион

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует поставки новых, разработанных по стандартам НАТО, полевых продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных сил, выполняющих задачи на Донбассе.
«Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели», — написал Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в четверг утром.
Глава государства отметил, что новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. «Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», — добавил Порошенко.
Президент также опубликовал несколько фотографий с блюдами новых полевых продуктовых наборов.
Как сообщалось, комиссии Тыла ВСУ и Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ 27 июня 2017 года осуществили в 218 Объединенном центре обеспечения прием первой партии нового сухого суточного рациона для украинских военных.
«Это совершенно новый рацион, который в себя включает первые и вторые блюда многих видов, которые можно подогреть без использования огня (не на открытом огне также возможно разогреть реторт пакет) и съесть по-домашнему вкусную еду. Отныне военнослужащие не будут выбирать между консервой перловки и консервой гречки. Будет полноценный дневной рацион по всем международным стандартам», — сообщили тогда в ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ.
29 июня того же года первые 12 тыс. суточных полевых продуктовых наборов были доставлены частям и подразделениям, выполняющим боевые задачи в зоне АТО на Донбассе. Согласно утвержденным в 2016 году техническим условиям, в пищевых наборах нового образца значительно расширен ассортимент блюд. Отныне каждый набор содержит еще и первое блюдо, сухофрукты, джемы, а также средства беспламенного разогрева пищи. Кроме того, в новом пищевом наборе используется новая технология упаковки (реторт-пакет), что обеспечивает его компактность и удобство при использовании.
Новые суточные полевые наборы продуктов в ассортименте, позволяют в пределах около 5 тыс. килокалорий обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях.
Всего в 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения с применением Каталога продуктов питания были переведены 23 воинские части и учреждения ВСУ.
30 ноября 2017 года внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков анонсировал перевод на новую систему питания 89 военных частей ВСУ, — «все части ДШВ (десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — ред.), мотопехотные, мотострелковые и танковые».
16 января 2018 года замминистра обороны по вопросам евроинтеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил, что в 2018 году планируется перевести на новую систему питания 51 воинскую часть.
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