На складе боеприпасов в Балаклее возник пожар

На территории 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее Харьковской области начался пожар.

«По словам мэра Балаклеи сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов», — сообщает «Громадське».

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям изданию подтвердили информацию о пожаре на складах боеприпасов.

Генштаб Вооруженных сил Украины в свое фейсбуке подтвердил пожар на территории «бывшего хранилища в Балаклее».

«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар. К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию на складе, эвакуирован. Военнослужащие совместно с ГосЧС принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей», — сказано в сообщении.

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.

На складе хранится более 100 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные — снаряды для САУ «Акация», зона действия которых — до 20 км.