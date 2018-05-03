На складе боеприпасов в Балаклее возник пожар

На территории 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее Харьковской области начался пожар.
«По словам мэра Балаклеи сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов», — сообщает «Громадське».
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям изданию подтвердили информацию о пожаре на складах боеприпасов.
Генштаб Вооруженных сил Украины в свое фейсбуке подтвердил пожар на территории «бывшего хранилища в Балаклее».
«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар. К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию на складе, эвакуирован. Военнослужащие совместно с ГосЧС принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей», — сказано в сообщении.
Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.
На складе хранится более 100 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные — снаряды для САУ «Акация», зона действия которых — до 20 км.
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