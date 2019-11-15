В Балаклее погибли двое саперов, четверо – ранены

На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения, сообщает Генеральный штаб Украины.
«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью. Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых — в тяжелом состоянии, один — средней тяжести», — сказано в сообщении Генштаба на странице в Фейсбук.
Так, раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме.
В Генштабе отметили, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.
«Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте — котловане», — говорится в сообщении.
Сейчас на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.
«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — подытожили в Генштабе.
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