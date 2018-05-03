Политических решений об отсрочке медреформы не будет, – Петренко

Политических решений об отсрочке или отмене реформирования системы здравоохранения не будет, считает глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

«Могут быть политические решения, но мы надеемся, что отсрочки не будет. Увы, это классический украинский вариант: если нет конечного срока, то никто не торопится», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Петренко, отсутствие в нормативной базе четких сроков реализации значительно замедляет процесс изменений, в которых нуждается система здравоохранения.

«Из-за отсутствия конечных сроков активно не исполняется много инициатив, тот же закон об автономизации. Его первые версии предусматривали четкие сроки реализации, но сейчас он сформулирован так, что нет конечной срока, только поощрение в виде льготного периода для того, чтобы перейти из статуса бюджетного учреждения в статус некоммерческого предприятия», — сказал он, уточнив, что в 2019 году льготный период автономизации клиник заканчивается.

Петренко напомнил, что реформирование системы здравоохранения предусматривает, в частности, «этапность развертывания».

«Переходные положения четко предусматривают в 2018 году изменения на первичке, в 2019 году — на вторичке и третичке. С 2020-го года — только программа медицинской гарантий, других механизмов финансирования не будет», — сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа «деньги идут за пациентом», согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.

К новой системе финансирования присоединяются также и частные медицинские учреждения, которые занимаются предоставлением услуг первичной медпомощи