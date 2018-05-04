Минздрав закупит отсутствующие в Украине с 2014г сыворотки на 40 млн грн

Министерство здравоохранения закупит за средства госбюджета 2018 года специфические сыворотки и иммуноглобулины, отсутствующие в Украине с 2014 года.

Как сообщает ведомство, приказ № 629, утверждающий номенклатуру закупок специфических сывороток, обнародован в пятницу.

В закупки за средства госбюджета включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

«С 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Минздрав, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости», — сообщает ведомство.

Минздрав уточняет, что сыворотки и иммуноглобулины будут закуплены через международные организации, что позволит заводить эти препараты в Украину без предварительной подачи заявки на регистрацию.

«Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре», — сообщает Минздрав.

В ведомстве напоминают, что за средства госбюджета 2015 года через международные организации были закуплены вакцины. При этом шесть из восьми вакцин не были зарегистрированы в Украине на момент торгов.

В целом на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.

Как сообщалось, Минздрав рассматривает возможность перехода Украины с 2018 года на долгосрочное планирование поставок вакцин.

С 2014 года в Украине образовался дефицит ряда сывороток из-за окончания срока их регистрации.