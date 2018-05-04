Выпускникам школ будут первым оформлять ID-карточки

Государственная миграционная служба поручила руководителям областных управлений оформлять паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки выпускникам школ в приоритетном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

В частности, руководители территориальных подразделений миграционной службы в сотрудничестве с местными управлениями образования и руководителями учебных заведений должны организовать прием учеников в отдельно установленные часы и безотлагательно принимать решение о документировании после проведения соответствующих проверок.

Для оформления ID-карточки впервые школьникам необходимо обратиться в подразделение миграционной служба или центр предоставления админуслуг по месту регистрации и предоставить свидетельство о рождении, паспорта родителей, справку о регистрации места жительства.

Первый паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.