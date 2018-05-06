«Мстители» побили рекорд «Звездных войн» по сборам

Новая часть «Мстителей» «Война бесконечности», вышедшая на экраны в США 27 апреля, собрала за 11 дней проката $1 млрд, сообщает The Hollywood Reporter. Это на один день меньше, чем потребовалось на сбор аналогичной суммы «Звездным войнам: пробуждение силы».

Как отмечает THR, мировой объем сборов только за 4 мая составил $974,5 млн. При этом в Китае — втором по величине рынке кинопроката в мире — «Мстители» на экраны еще не вышли, там премьера назначена на 11 мая.

По оценкам THR, «Мстители: Война бесконечности» стали 34-м фильмом, который собрал в прокате более $1 млрд. 30 апреля стало известно, что картина стала самой кассовой в истории по выручке в первые выходные показа.