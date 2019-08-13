ММК им. Ильича модернизирует стан «1700» для увеличения сортамента

Предприятия группы «Метинвест» способны удовлетворить запросы украинских потребителей на оцинкованную продукцию толщиной менее 0,3 мм, заявил директор по маркетингу «Метинвест Холдинга» Роман Курашев, комментируя введенные пошлины на прокат из России и Китая.

«Во-первых, мы запустим модернизированный стан горячей прокатки „1700“ на ММК им. Ильича, благодаря чему для производства тонкого х/к проката будет использоваться г/к прокат толщиной от 1,5 мм, а не 1,8 мм. Соответственно в х/к прокате мы сможем расширить сортамент, а также увеличить объемы для последующего оцинкования, — заявил он. — Во-вторых, у нас в планах модернизация цеха холодной прокатки на ММК им. Ильича. Пока на уровне концепции, рассматриваем несколько вариантов».

Он добавил, что реконструкция стана «1700» пройдет в несколько этапов. В рамках первого были запущены нагревательная печь № 1 и новая пневматическая моталка, что позволило уже увеличить вес горячекатаного рулона до 16,5 тонн, начать производство горячекатаных травленых рулонов без сварного шва массой до 15 тонн, а также холоднокатаных рулонов без сварного шва массой 14-14,5 тонн.

В рамках второго этапа предусмотрена установка новой реверсивной черновой клети, двух агрегатов гидросбива окалины, coilbox и модернизация трех чистовых клетей. Кроме того, завершится установка второй гидравлической моталки, стан укомплектуют автоматикой уровня L2.

«После реконструкции мы получим практически новый стан. Качество наших рулонов будет соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это касается как веса рулона — мы его увеличим до требуемых клиентами 27 тонн, так и толерансов по толщине, геометрии полосы, — сказал Курашев. — Мы расширим размерный и марочный сортамент: если сегодня по европейским стандартам мы производим г/к прокат толщиной 1,8 мм, то после модернизации минимальным станет 1,2 мм. Уменьшение толщины г/к проката достаточно важно как для производителей профильных труб, так и потребителей на внешних рынках для дальнейшего холодного переката».

Топ-менеджер добавил, что к 2022 году компания рассчитывает выйти на производство около 2,5 млн тонн г/к проката в год. Сейчас стан может производить около 1,3 млн тонн.

«Из целевых 2,5 млн тонн г/к проката около 800 тыс. тонн мы планируем направить на стан холодной прокатки с дальнейшим оцинкованием. Еще порядка 170 тыс. тонн — на собственное производство сварной трубы. Целевой объем для свободного рынка, в основном на экспорт, составит около 1,5 млн тонн высококачественных тяжелых г/к рулонов», — пояснил он.

Напомним, в июне Украина на 5 лет ввела пошлины на прокат из России и КНР.