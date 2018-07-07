В Брюсселе протест против участия Трампа в саммите НАТО

Европейские активисты протестуют против будущего участия президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, который пройдет в столице Бельгии 11-12 июля.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Associated Press.

Марш «Трампу здесь не рады» и концерт проходит в то время, как мировые лидеры готовятся встретиться в штаб-квартире НАТО с Дональдом Трампом, который требует, чтобы союзники по НАТО увеличили военные расходы.

Он обвиняет их в том, что они прилагают недостаточно усилий для обороны Алянса.

Протестующие требуют уменьшить военные расходы и выделять больше государственных средств на школы и возобновляемую энергетику.

Активисты, выступающие за закрытие угольных и атомных станций, прекращение расизма и сексизма и прекращения мер строгой экономии, присоединились к субботнему протесту.