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Жури Букеровской премии определило лучшую книгу за последние 50 лет

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Жури Букеровской премии определило лучшую книгу за последние 50 лет

Лучшим романом за последние 50 лет, по версии специального жюри Букеровской премии, стала книга канадского писателя Майкла Ондатже «Английский пациент». Награда была учреждена к 50-летнему юбилею премии

«Английский пациент» стал лауреатом «Золотого Букера» — единственной в своем роде награды, которая была учреждена к 50-летнему юбилею Букеровской премии. Ее книга Ондатже получила как лучший из романов, которые за время существования Букера — последние 50 лет — становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе, передает газета The New Yourk Times. Награда, по ее данным, была вручена вечером 8 июля.

Шорт-лист Best of Booker был определен еще в конце мая. Коллегия жюри, которая ежегодно выбирает победителя премии из книг, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании или Ирландии, тогда отобрала пять лучших романов из всех, которые становились обладателями Букера (всего за историю премии эту награду получила 51 книга). Так, за право обдать «Золотой Букеровской премией» с «Английским пациентом», написанным в 1992 году, соревновались «Линкольн в Бардо» Джорджа Макрума (2017 год), «Волчий зал» Хиллари Мантел (2009 год), «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли (1987 год), а также «В свободном государстве» Видиадхара Найпола (1971 год) — по одному роману за десятилетие.

«Английский пациент» — неотразимое художественное произведение — поэтическое и философское», — говорится в заявлении председателя Фонда Букеровской премии баронессы Хелены Кеннеди. «Поскольку мы празднуем 50-летие награды, то, что все обладатели премии еще печатаются, свидетельствует о влиянии и наследии Букера», — отметила также она.

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Майкл Ондатже родился в 1943 году в Шри-Ланке (тогда эта страна была известна как Цейлон). Сейчас писатель живет в Канаде. «Английский пациент» рассказывает о жизнях четырех героев во время Второй мировой войны. Лауреатом Букеровской премии этот роман стал в 1992 году. В 1996 году режиссер Энтони Мингелла снял по этой книге одноименный фильм. В постановке участвовали в том числе такие актеры, как Кристин Скотт Томас и Рэйф Файнс. В 1997 году этот фильм был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в 12 номинациях и в результате получил «Оскар» в девяти из них, включая награду за «Лучшую картину».

книга, Букеровская премия
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