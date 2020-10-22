Натали Портман выпустила книгу гендерно-инклюзивных сказок

Актриса Натали Портман выпустила книгу сказок, которые отражают «современные реалии». «Басни Натали Портман» состоит из знакомых всем сюжетов, адаптированных под требования времени.

Среди историй, которые переписала Портман — «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Сельская мышь и городская мышь», сообщает The Independent. Например, по версии 39-летней актрисы, настойчивая и уверенная в себе черепаха, опережающая зайца, — самка.

«Детские книги занимают особое место в нашей жизни, потому что мы перечитываем их снова и снова. Они рассказывают детям и родителям о настоящих ценностях. Когда я перечитывала классические сказки, я поразилась, что во всех сюжетах преобладали мужские персонажи. Я задумалась, что я читаю своим детям — сыну и дочери — о каких судьбах им важно рассказывать, о ком им следует потом позаботиться?»

Взявшись переписывать сказки, Портман сохранила мораль, но обновила истории так, чтобы они отражали реалии современности, «которые включают в себя множество гендеров, а не ориентируются на мужской мир». По словам актрисы, заостряя внимание на таких ценностях, как сочувствие, забота о планете, доброта, книга становится «любовным посланием» для ее детей, наставляющим, помогающим понять, как вести себя в мире.

Натали Портман дебютировала на большом экране в фильме Люка Бессона «Леон» в 1994 году в возрасте 13 лет. За свою карьеру она сотрудничала с Дарреном Аронофски, Джорджем Лукасом, Уэсом Андерсоном, Тайкой Вайтити, Алексом Гарлендом и другими режиссерами, снимаясь как в авторском и фестивальном кино, так и в блокбастерах («Звездные войны», «Тор»).