Движение в центре Киева затруднено: под Радой митинг «евробляхеров»

11 июля в правительственном квартале протестуют активисты движения «Авто Евро Сила» и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. Движение по улице Грушевского возле Верховной Рады и Кабмина заблокировано, а на прилегающих улицах — существенно затруднено.
В правительственном квартале припарковались сотни автомобилей участников акции. Они утверждают, что она может продолжаться бессрочно.
В Украине — сотни тысяч нерастаможенных авто с европейской регистрацией, которые старше 2010 года выпуска и не соответствуют стандартам Евро-5. Власти называют законность их пребывания сомнительной.
Переговоры по легализации и растаможке этих автомобилей продолжаются уже несколько лет, а организация «Авто Евро Сила» уже несколько раз блокировала правительственный квартал и проводила протесты.
Как заявил один из лидеров движения «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич, от правительства будут требовать отставки и. о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Также среды требований — отмена недавнего постановления правительства № 479 о «Создании условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей».
Этот документ, по утверждению активистов, привел к конфликту между гражданами и властью, ведь позволил полиции останавливать автомобили с европейской регистрацией и штрафовать, если нерастаможенное авто находится в Украине более двух месяцев. Ранее правоохранители не имели доступа к автоматизированной системе таможенного оформления и не могли этого делать.
Также протестующие намерены требовать принятия законопроекты, которые призваны сделать доступной растаможку автомобилей на европейских номерах.
В начале июня стало известно, что власти и владельцы автомобилей на европейских номерах якобы достигли определенного компромисса и согласовали два законопроекта, которые могли бы решить проблему. Среди авторов обоих — председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
Она утверждает, что документы стали результатом сложного компромисса между владельцами авто с иностранными номерами, автоимпортерами и государственными органами. По замыслу авторов, акцизы на импортные авто должны будут существенно снизиться. В то же время ответственность за несоблюдение таможенного законодательства владельцами авто, которые находятся в режиме транзита или временного ввоза, — существенно возрастет, в частности благодаря большим штрафам. Представители «Авто Евро Силы» поддержали документы, выдвинув к ним некоторые поправки.
Однако в середине июня парламент не смог включить их в повестку дня. И на этой неделе в парламенте последняя неделю заседаний перед закрытием сессии.
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