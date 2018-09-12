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«Верните острова»: Япония отвергла идею Путина о мирном договоре без условий

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает сначала разрешение территориальных споров. Об этом сообщает издание Sankei.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении северных островов и заключению мирного договора» — так Суга ответил на предложение президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.

Ранее сегодня Владимир Путин предложил японскогому премьеру Синдзо Абэ заключить договор до конца года без каких-либо предварительных условий.

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Напомним, что в 1956 году между СССР и Японий была подписана декларация о завершении войны, документ также подразумевал заключение мирного договора в краткие сроки. Однако с тех пор каких-либо значительных подвижек в этом направлении сделано не было.

Токио требует вернуть четыре южнокурильских острова, называя их северными территориями Японии.

Россия, Япония, мирный договор
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Среда, 12 сентября 2018
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