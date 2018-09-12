Инженеры собрали все доступные технологии в одном «искусственном человеке»

Объединив достижения робототехники и аниматроники, исследователи из компании Engineered Arts создали весьма реалистичных «искусственных людей», которые могут сниматься в фильмах, играть роль подвижных «восковых фигур» и вообще всячески развлекать человечество.

Разработка, получившая название Mesmer, объединяет целый пакет технологий, которые обычно используются по отдельности. Такое «пакетное предложение» может быть гораздо более удобным для индустрии развлечений, чем приобретение отдельных компонентов и попытки скомбинировать их самостоятельно, отмечают создатели Mesmer.

Во-первых, роботы оснащены новейшими приводами, которые позволяют им воспроизводить человеческие движения. Все они работают бесшумно. При этом каждый такой двигатель может управляться индивидуально. Система контролирует как поступательное, так и вращательное движение.

Внутреннее устройство роботов отчасти имитирует анатомию опорно-двигательного аппарата человека. Например, они имеют искусственный позвоночник из отдельных позвонков, который по своей способности к изгибу и скручиванию похож на человеческий. Как сообщает издание New Atlas, эта технология была использована для создания образа Кинг-Конга в фильме «Конг: Остров черепа».

Кроме этого, роботы оснащены датчиками, способными распознавать присутствие человека и даже определять его возраст и пол. Без сомнения, «восковая фигура», которая смирно стоит в присутствии суровых мужчин, но начинает заигрывать с хрупкими девушками, произведёт впечатление на публику. К слову, роботы Engineered Arts уже экспонировались в Музее мадам Тюссо.

Важно, что конструкция роботов предоставляет возможность «залезть во внутренности» и что-нибудь там сменить или отрегулировать без повреждения их реалистичной искусственной кожи.

Стоит рассказать и про программное обеспечение новинки. Оно имеет дружественный интерфейс, которым, как сообщается, могут пользоваться даже художники-аниматоры, а не только специалисты по робототехнике. С другой стороны, продвинутым пользователям система предоставляет возможность вносить изменения в программу, воспользовавшись языком программирования Python.

Интересно, что роботом также можно управлять с помощью трёхмерной компьютерной модели. Пользователь выбирает нужные движения и отправляет «приказы» через Интернет, а робот мгновенно выполняет их.

На вопрос «Сколько это стоит?» компания однозначного ответа не даёт. Цена робота зависит от спецификаций, необходимых конкретному покупателю. Однако утверждается, что она окажется в одном сегменте с конкурирующими предложениями.