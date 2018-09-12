Министр энергетики подтвердил, что газ для населения точно подорожает

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения, что является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита. Об этом министр сказал во время общения с журналистами, передает УНИАН.
Как отмечается, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.
«Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов», — сказал Насалик.
Напомним, миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.
Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.
Транш от МВФ открывает Украине доступ к получению другого официального финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка на 1,5 млрд долларов.
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