Названы самые несчастные страны на Земле – это не Украина

Социологи из американского института общественного мнения Gallup провели исследование, в ходе которого выяснили, что индекс негативного опыта по всему миру в настоящий момент достиг пика за последние 11 лет и сегодня равен 30. В 2006 году этот показатель составлял 24.
Индекс негативного опыта отражает переживания людьми из разных стран стресса, гнева, печали, физической боли и беспокойства. Накануне последнего опроса на этот счет как минимум четыре человека из 10 испытывали беспокойство и стресс. При этом чуть более трех человек из 10 накануне опроса испытывали физическую боль, а каждый пятый был грустен или раздражен.
Из 146 стран и регионов, жителей которых опросили исследователи, самыми несчастными оказались граждане Центральноафриканская Республика. Индекс негативного опыта в ЦАР достиг отметки в 61.
На втором месте оказались граждане Ирака (59), на третьем — Южный Судан (55). Следом за ними идут Египет (47) и Иран (45).
Самыми позитивными оказались жители стран Латинской Америки. В первую тройку «счастливчиков» вошли жители Парагвая, Колумбии и Сальвадора.
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