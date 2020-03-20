Украина на 123 месте в мире в рейтинг счастья

Финляндия третий год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья (World Happiness Report) 2020 года, подготовленном по заказу ООН.
«В Финляндии рост показателей счастья был отмечен с 2015-го по 2017 год, и страна с тех пор осталась на этом повышенном уровне. Она занимает самую высокую строчку уже третий год подряд с показателем рейтинга, который значительно опережает другие страны первой десятки», — написано в докладе.
В пятерку самых счастливых вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия, а в первую десятку попали также Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Украина в этом рейтинге занимает лишь 123 место. Казахстан на 50-й позиции, Россия на 73-й, Беларусь — 81-я.
Всемирный доклад счастья в 156 странах мира публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.
Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.
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