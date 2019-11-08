Социологи назвали страны Европы с самыми счастливыми людьми

В 2018 году доля жителей ЕС, которые положительно ответили на вопрос о том, чувствовали ли они себя счастливыми в последние четыре недели, составила 62%, сообщил Евростат.
По данным ведомства, 14% опрошенных старше 16 лет сообщили, что были счастливы на протяжении всего выбранного периода, а 48% — почти все это время. 8% чувствовали себя счастливыми «иногда», а 2% — совсем несчастливыми. По сравнению с 2013 годом общая доля счастливых людей в ЕС выросла на 2 процентных пункта.
Самыми счастливыми (по 76%) себя назвали жители Нидерландов, Австрии и Финляндии, далее идут Люксембург (74%), Испания (72%) и Дания (70%). Самые низкие показатели — в Латвии (31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%) и Литве (45%).
В начале ноября Евростат также представил статистику стран ЕС по числу правонарушений за 2017 год. Лидером также оказалась Бельгия — 167 инцидентов на 100 тыс. жителей. На второе место эксперты поместили Францию (150), на третье — Испанию (144). Наиболее низкий уровень преступности зафиксирован в Словакии и Венгрии (9). При этом больше всего убийств произошло в Латвии и Литве (5,6 на 100 тыс. жителей и 4 соответственно). В то же время число ограблений в ЕС, указывало ведомство, с 2011 года снизилось на 24%.
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