Большинство украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году

Большинство украинцев чувствовали себя счастливыми в уходящем году, даже несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии опроса, представленные во время пресс-конференции в Укринформе.

«Несмотря на экономические трудности, несмотря на эпидемию, при всем том, что было в 2020 году, все-таки большинство (граждан — ред.) чувствуют себя счастливыми: почти 9% очень счастливыми и почти 46% — преимущественно счастливыми», — сказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

В то же время он заметил, что это более низкий уровень ощущения счастья по сравнению с 2017- 2019 годами.

«Я сказал бы даже, что это самый низкий уровень ощущения счастья за 4 года наблюдений», — отметил аналитик.

С другой стороны, по его словам, опрос зафиксировал, что возросла доля людей, которые чувствуют себя преимущественно несчастными и несчастными. «Если вместе их объединить, то получается 38%. То есть, более трети опрошенных ответили», — сказал эксперт.

Бурковский проинформировал, что, согласно опросу, в конце года самые распространенные чувства украинцев относительно будущего государства — это надежда (43%), оптимизм (31%) и тревога (28%).

«Однако, надо сказать, что эпидемия и экономический кризис отразились на мнении граждан. В частности, уменьшилась доля граждан, которые испытывают надежду, — меньше, чем в 2017 и 2019, но больше, чем в 2015 году. Но в этом году уровень надежды выше, чем в декабре 2015 года. Уровень оптимизма опустился до уровня 2017-2018 годов», — рассказал аналитик.

По его словам, согласно результатам опроса, в 2020 году меньше граждан чувствуют радость — 4%, однако «это больше, чем в 2015-м, когда о радости заявили 1% опрошенных».

Кроме того, отметил Бурковский, выросло число респондентов, которые испытывают растерянность, когда думают о судьбе Украины в будущем.

«Несмотря на то, что ощущения стали более осторожные, но большинство наших сограждан остаются оптимистами. Все-таки большинство считает, что лучшего будет больше в новом году, чем худшего, — 62%», — сказал аналитик.

Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос осуществлен методом личного интервью. Были опрошены 2004 респондента, проживающие в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.