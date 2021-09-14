Новые часы Apple Watch Series 7 получили увеличенный экран

Компания Apple показала новое поколение умных часов Watch. Часы стали тоньше, хотя экран увеличился.
Apple Watch Series 7 получили новый корпус, в который вписан новый дисплей с увеличенной полезной площадью — теперь на нем помещается больше текста.
Часы работаю с новыми циферблатами, которые используют полезную площадь экрана. В Apple обещают, что новые Watch являются самыми крепкими часами в истории компании, которые выдерживают погружение на 50 метров.
Увеличена автономность, изменилась зарядная станция, которая теперь работает с разъемом USB-C.
Часы заряжаются на треть быстрее, чем предыдущие: к примеру, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Одной зарядки хватит на 18 часов работы.
Часы поступят в продажу в нескольких цветах. Для них будут доступны различные ремешки и браслеты. Стартовая цена — 400 долларов.
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