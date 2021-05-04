Новые Apple Watch смогут измерять уровень глюкозы и алкоголя в крови

Компания Apple в новом поколении «умных» часов Watch может добавить в них функции глюкометра, тонометра и контроля уровня алкоголя в крови.

По информации The Telegraph, на протяжении двух лет компания Rockley Photonics работала совместно с Apple над датчиками, которые отслеживают уровень глюкозы в крови, артериальное давление и уровень алкоголя. Фирма, которая готовится к публичному размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, отметила, что у нее заключен контракт на разработку и производство датчиков для электроники Apple.

Ожидается, что новые возможности по контролю состояния здоровья пользователей могут появиться в следующем поколении Apple Watch. Если компания сможет реализовать в своих часах технологию неинвазивного анализа глюкозы в крови, то устройства линейки Watch станут первой массовой электроникой с таким функционалом.

Напомним, вышедшие в 2018 году Apple Watch Series 4 получили функцию снятия электрокардиограммы, а представленные в прошлом году Apple Watch Series 6 оснащены датчиком контроля степени насыщения крови кислородом.