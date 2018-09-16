Олигарх Ротенберг рассказал, сколько простоит Крымский мост

Крымский мост гарантированно простоит около века, заявил председатель совета директоров компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в интервью российскому телеканалу «Россия 1», вышедшем в эфир в воскресенье.
В случае землетрясений «мост будет стоять», поскольку его сваи установлены под разными углами, заявил Ротенберг. Он добавил, что пролеты моста сделаны достаточно широкими, поэтому, «если пойдут льды, они пойдут мимо». «В общем-то 100 лет гарантировано», — подытожил бизнесмен.
Крымский мост возводится за счет средств российского бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года». В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства и ООО «Стройгазмонтаж».
Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.
Аркадий Ротенберг — друг Путина, с которым президент РФ еще в детстве занимался дзюдо.
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