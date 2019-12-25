Прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за российского поезда в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через «Керченский мост» (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, данные ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с обращением Представительства президента в АРК.

«В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запаска железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — отмечается в сообщении.

Напомним, что поезд Санкт-Петербург — Симферополь стал первым пассажирским поездом, прошедшим по мосту через Керченский пролив.