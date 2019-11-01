В РФ определились с перевозчиком по железной дороге в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в аннексированный Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс», говорится в сообщении Минтранса РФ.

Первые поезда планируется запустить в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста. Как следует из сообщения, первыми направлениями перевозчика станут Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

«Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания „Гранд Сервис Экспресс“. С соответствующей инициативой выступила сама компания, — говорится в сообщении. — первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив».