Крымский мост впервые в истории перекрыли из-за снегопада

Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщили «власти» аннексированного полуострова в эфире местного радио.
Отмечается, что в связи с обильным выпадением осадков принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна.
Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, и в республиканском главке МЧС рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники полиции временно закрыли проезд на плато Ай-Петри.
Железнодорожную часть моста в Крым из-за непогоды не перекрывали.
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство началось после того, как Крым был аннексирован Россией, и завершилось в конце 2019 года.
Протяженность моста — 19 км. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Для водителей движение открыли в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту запустили пассажирские поезда, в июне 2020-го — грузовые.
Украина неоднократно выступала против строительства Крымского моста. Осудил его и Евросоюз, где сочли, что строительство направлено на дальнейшую изоляцию полуострова от Украины.
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