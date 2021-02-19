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Крымский мост впервые в истории перекрыли из-за снегопада

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Крымский мост впервые в истории перекрыли из-за снегопада

Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщили «власти» аннексированного полуострова в эфире местного радио.

Отмечается, что в связи с обильным выпадением осадков принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна.

Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, и в республиканском главке МЧС рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники полиции временно закрыли проезд на плато Ай-Петри.

Железнодорожную часть моста в Крым из-за непогоды не перекрывали.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство началось после того, как Крым был аннексирован Россией, и завершилось в конце 2019 года.

Протяженность моста — 19 км. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Для водителей движение открыли в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту запустили пассажирские поезда, в июне 2020-го — грузовые.

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Украина неоднократно выступала против строительства Крымского моста. Осудил его и Евросоюз, где сочли, что строительство направлено на дальнейшую изоляцию полуострова от Украины.

непогода, Крымский мост
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