Россияне показали видеозапись с подозреваемым в покушении на Захарченко

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который представился Александром Погореловым, рассказал, что его в 2014 году в Киеве якобы завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Видео допроса опубликовал телеканал Минобороны РФ «Звезда», доступ к которому блокируется в Украине.

Как отмечает телеканал, Погорелов был задержан в 2017 году, однако после гибели Захарченко сотрудники МГБ решили обнародовать запись допроса подозреваемого.

«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.

По словам Погорелова, он якобы был завербован с целью «ликвидировать главу ДНР». Он отметил, что местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого он собственноручно установил взрывное устройство, изготовленное техническими специалистами СБУ. Погорелов уточнил, что в бомбе была установлена видеокамера.

Также он рассказал, что ему было известно о действиях другой диверсионной группы на территории ДНР, целью которой также являлась ликвидация Захарченко. Погорелов заявил, что эта группа во время теракта должна была использовать «совершенно новую систему дистанционного взрывного устройства».

Напомним, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа.