Россия обжалует решение суда по «долгу Януковича»

Россия еще не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по «долгу Януковича» на 3 миллиарда долларов, но сделает это в установленные сроки, заявил российским журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«У нас есть время, подадим еще обязательно. Не могу сейчас точно сказать (когда именно — Ред.), но то, что подадим в установленные сроки — точно», — сказал Силуанов.
Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд отказал Украине в судебном рассмотрении дела и обязал выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде. Апелляционный суд постановил, что аргумент Украины о политическом характере долга не могут быть проигнорирован и нуждается в рассмотрении в рамках полноценного судебного процесса.
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