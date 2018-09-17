Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос украинской церкви

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали на сегодняшних переговорах вопросы, связанные с решением по украинской церкви. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Этот вопрос не обсуждался», — сказал Песков журналистам.

Напомним, что 7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине» назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим «решительный протест и глубокое возмущение». 14 сентября Синод принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви.

Резиденция Контантинопольского патриарха находится в одном их районов турецкой столицы Стамбула.