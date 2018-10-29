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IBM покупает производителя ПО за $33 миллиарда

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IBM покупает производителя ПО за $33 миллиарда

Американская International Business Machines, крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, договорилась о приобретении разработчика программного обеспечения Red Hat примерно за 33 миллиарда долларов. Это станет крупнейшей покупкой в истории IBM, сообщает «Интерфакс-Украина».

Компания заплатит по 190 долларов за акцию Red Hat, что представляет собой премию в 63% к цене на закрытие торгов 26 октября. IBM финансирует сделку за счет свободных денежных средств и долговых обязательств.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ее планируется завершить во втором полугодии 2019 года.

«Это переломный момент», — заявила главный исполнительный директор IBM Джинни Рометти.

По ее словам, эта сделка превратит компанию в мирового лидера гибридных облачных технологий.

Попытки IBM сфокусировать бизнес на более современных направлениях, включая искусственный интеллект и «облачные» услуги, привели к тому, что выручка компании снижалась почти шесть лет. Затем три квартала подряд был зафиксирован рост, но в июле-сентябре выручка вновь снизилась (на 2,1%), что вновь ставит под вопрос стратегию компании.

Капитализация IBM за последний год сократилась на 19% и составляет порядка 114 млрд долларов. В ходе предварительных торгов в понедельник котировки акций компании падают на 6%.

Выручка производителя программного обеспечения Red Hat Inc во втором финансовом квартале, а также его прогнозы на третий финквартал также оказались хуже прогнозов рынка.

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International Business Machines — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Red Hat Software — американская компания, выпускающая решения на основе свободной операционной системы Linux: Red Hat Enterprise Linux и Fedora, а также другие программные продукты и услуги на основе открытого исходного кода.

IBM, ПО, Red Hat
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