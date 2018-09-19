Вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован в среду в «Урядовом курьере». Согласно соответствующему указу, подписанному главой государства 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 6 сентября 2018 года СНБО Украины поддержал инициативу президента Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО Порошенко заявил, что будет дано поручение МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия Договора: «По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне».

17 сентября президент Украины подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.