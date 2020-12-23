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В РФ будут штрафовать за продажу техники без предустановки российского ПО

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В РФ будут штрафовать за продажу техники без предустановки российского ПО

Госдума РФ в среду приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. российских рублей (75,7 тыс. грн) за продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленных российских программ и приложений.

Согласно поправке в Кодекс об административных правонарушениях, «продажа отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством» требования о предварительной установке российских программ повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

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Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Россия, ПО
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Среда, 23 декабря 2020
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