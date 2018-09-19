Alibaba займется выпуском чипов и квантовых процессоров

Китайский гигант в сфере интернет-коммерции Alibaba сообщил о создании к следующему году дочернего предприятия, специализирующегося на разработке чипов с элементами искусственного интеллекта и квантовых процессоров. Об этом говорится в заявлении компании.

Открытие «дочки» Alibaba нацелено на развитие таких направлений бизнеса компании, как облачные технологии и интернет вещей (Internet of things).

В сообщении Alibaba отмечается, что новое дочернее предприятие будет насчитывать от 200 до 300 сотрудников. В долгосрочной перспективе оно будет выделено в самостоятельную компанию. Сумма первоначальных инвестиций на создание предприятия со стороны Alibaba не уточняется.

«Alibaba планирует выпустить свой первый чип со встроенными элементами искусственного интеллекта под названием AliNPU во второй половине 2019 года», — сказал технический директор компании Чжан Цзяньфэн, слова которого приводит газета China Daily.

Он также отметил, что «Alibaba приступила к разработке собственных квантовых процессоров и через два-три года намерена выпустить квантовый чип».

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий Alibaba Cloud и искусственного интеллекта — AI Labs. Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.