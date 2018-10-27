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AliExpress запустила в космос спутник и мини-станцию

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AliExpress запустила в космос спутник и мини-станцию

AliExpress, принадлежащая Alibaba Group, запустила на орбиту Земли мини-космическую станцию под названием Candy Jar («банка с конфетами») и коммуникационный спутник Tmall International. Об этом РБК рассказал представитель китайского интернет-холдинга.

«Космическая программа» приурочена к ежегодному Дню холостяков, или Всемирному дню шопинга, который уже в десятый раз пройдет 11 ноября. В этот день AliExpress и другие присоединившиеся к «празднованию» ретейлеры устраивают распродажи, аналогичные «черной пятнице» в США.

Выведенные на орбиту спутники позволят пользователям получить скидки: в дни проведения акции в мобильном приложении AliExpress появится специальный раздел, в котором можно будет увидеть, где сейчас находится Candy Jar. Покупатель сможет получить скидку, если сделает фотографию со станции в момент, когда та будет пролетать над его страной. По словам представителя AliExpress, фотографии будут делаться с довольно сильным увеличением, однако увидеть самого себя на них вряд ли получится. «Увеличение будет до каких-то крупных объектов, например городов», — уточнил он. После создания фото, пользователь получит push-уведомление или электронное письмо с купоном на скидку, а также доступ к специальному ассортименту маркетплейса, предназначенному только участникам акции.

Цель акции, как поясняют в компании, значительно увеличить число заказов именно из мобильного приложения.

Кроме того, спутник позволит пользователям платформы Taobao отправить в космос свои голосовые сообщения, которые будут транслироваться наподобие радио.

Кто является партнером Alibaba Group и сколько компания инвестировала в проект, в AliExpress уточнить отказались.

Полный оборот вокруг Земли Candy Jar будет делать за 90 минут. Акция будет проводиться в России, Испании, Франции, Италии, Португалии, Польше, Турции, ОАЭ и Бразилии.

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Объемы продаж компании в День холостяков растут с каждым годом — если в 2013 году общая стоимость проданных товаров по всему миру составила $5,14 млрд, то в 2017-м этот же показатель превысил $25 млрд.

Alibaba, AliExpress
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