Россияне продолжают беднеть

Среднемесячная зарплата россиян по итогам августа выросла по сравнению с прошлым годом на 10%. Но реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2018 года снизились на 0,9% по сравнению с августом прошлого года, отчитался Росстат 19 сентября.

Тот факт, что доходы россиян не растут, подтверждают и исследования социологов. В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума. Такие данные приводит местный исследовательский холдинг «Ромир».

«В июне индекс среднего чека составил 513 руб (217 грн). Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с майскими показателями средний чек потерял 8 руб. или 1,5%», — говорилось тогда в исследовании «Ромира».

Если же сравнивать с июлем прошлого года, то средний чек тоже стал меньше. «По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет», — отмечает «Ромир».

Стоит отметить, что реальные располагаемые доходы населения РФ падают на протяжении последних четыре лет. В 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.

В следующем году россиянам также не стоит ждать роста реальных доходов населения. Более того, часть местных аналитиков предполагают, что они могут уйти в минус. Это связано с запланированным повышением НДС в России с 18% до 20% с 1 января 2019 года и ослаблением курса рубля.