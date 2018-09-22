На военном параде в Иране произошел теракт

В результате атаки в городе Ахваз погибли по меньшей мере восемь военнослужащих из Корпуса «стражей исламской революции»
По меньшей мере восемь иранских военнослужащих из Корпуса «стражей исламской революции» (элитное подразделение вооруженных сил) погибли в субботу в результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Ранее агентство IRNA информировало, что при нападении пострадали не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок.
По данным СМИ, огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной.
Корреспондент Mehr рассказал, что злоумышленников было двое, они были одеты в военную форму. Государственное телевидение Ирана (IRIB) заявило, что ответственность за инцидент несут последователи такфиризма, радикальной исламистской идеологии. По его данным, стрельбу вели из парка, расположенного рядом с местом проведения парада.
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