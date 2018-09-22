Число жертв теракта в Иране увеличилось до 28 человек

Число погибших при теракте во время военного парада в иранском Ахвазе достигло 28 человек, еще 60 получили ранения, сообщил агенству РИА Новости замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги.

Ранее иранское агентство ISNA сообщало о 25 жертвах и 60 пострадавших. Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь.

«Число погибших — 28, число раненых достигло 60 человек», — заявил зампред, отметив, что на месте были ликвидированы трое нападавших, а остальные скончались в больнице. По его словам, террористы получали поддержку Саудовской Аравии и израильского Моссада.

Он также заявил, что террористы прибыли из Иракского Курдистана и принадлежат к боевикам, по которым Иран ранее наносил удар.

«Террористическая группировка, которая устроила атаку, прибыла из Иракского Курдистана... Террористическая группировка была из группировок, которые иранские вооруженные силы атаковали некоторое время назад в Иракском Курдистане», — заявил парламентарий.

Ахваз расположен на юге Ирана недалеко от границы с иракскими южными провинциями. В городе проживают преимущественно люди арабского происхождения. Иракский Курдистан находится на севере Ирака.

Иранское агентство IRNA ранее в субботу сообщило, что ответственность за нападение в Ахвазе взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ответственность за теракт лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах».