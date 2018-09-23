Великобритания продолжит тренировать украинских военных

Великобритания продлит срок проведения операции Orbital по подготовке украинских военных до 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном минобороны страны по итогам визита главы ведомства Гэвина Уильямсона в Украину.
В документе также отмечается, что Соединенное Королевство «расширит и углубит» программы подготовки украинских военных, увеличит состав аппарата своего военного атташе в Киеве, а также учредит позицию постоянного морского атташе Великобритании в Украине.
Газета The Telegraph в пятницу также написала о том, что до конца года Лондон отправит на Украину военнослужащих Королевской морской пехоты Великобритании и расширит присутствие патрульных кораблей британских ВМС в Черном море.
«Мы увеличим наши усилия по оказанию поддержке Украине и проведению там тренировок силами Королевской морской пехоты и Королевского военно-морского флота с тем, чтобы у украинских вооруженных сил и флота были технические возможности и необходимые навыки для того, чтобы справиться с растущими угрозами», — приводит The Telegraph слова Уильямсона.
Операция Orbital проводится на Украине с 2015 года. За время ее осуществления британские специалисты, в том числе морпехи, подготовили свыше 9,5 тыс. украинских солдат. С этого года британцы начали учить украинских военных пехотной тактике, навыкам использования противотанковых вооружений и подготовки к ведению минометного огня, а также борьбы со снайперами противника. Ранее программа включала в себя преимущественно инструктаж по логистике, поиску и обнаружению мин и самодельных взрывных устройств и оказанию медицинской помощи.
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