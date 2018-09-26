Госдума РФ одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Российская Госдума проголосовала за законопроект о пенсионной реформе во втором чтении. Депутаты одобрили поправки президента России Владимира Путина, в том числе поправку о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 385 депутатов.
Напомним, что 19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Владимир Путин в конце августа предложил смягчить реформу — поднять возраст выхода женщин на пенсию только до 60 лет, сохранить льготы для людей предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.
Накануне Госдума одобрила в третьем чтении поправки Путина, предусматривающие штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.
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