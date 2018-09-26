В России утвердили пенсионную реформу

Госдума РФ во втором чтении одобрила проект пенсионной реформы: пенсионный возраст будет поэтапно повышен с 2019 года для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Законопроект в ключевом чтении поддержали депутатов 326, 59 парламентариев выступили против реформы, один воздержался.

Напомним, что в конце августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором поддержал пенсионную реформу, но предложил к ней ряд смягчающих корректировок. Главное изменение коснулось женщин, для них президент предложил снизить предлагаемый правительством возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет. Именно с учетом этих поправок и был проголосован финальный документ.