Соучредитель Microsoft Аллен хочет купить «Челси» у Абрамовича

Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен заинтересован в покупке лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом сообщает британская газета Sun.

65-летний Аллен уже провел встречу с футбольным агентом Пини Захави в сентябре в Нью-Йорке, на которой обсуждался вопрос возможной покупки «Челси». Захави является близким другом Абрамовича. Аллен также является владельцем клубов «Сиэтл Сихокс» (Национальная футбольная лига, американский футбол), «Потрленд» (Национальная баскетбольная ассоциация) и «Сиэтл Саундерс» (Главная футбольная лига).

Ранее сообщалось, что британский предприниматель Джим Рэтклифф обратился к российскому бизнесмену с предложением о приобретении лондонского клуба. Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21,05 млрд ($28,5 млрд), хотел купить «Челси» за £2 млрд ($2,68 млрд). Это стало бы самой дорогой сделкой по продаже спортивной команды в истории, но Абрамович отказался от предложения. Российский бизнесмен намерен выручить £3 млрд ($3,9 млрд).

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. За это время «Челси» завоевал пять титулов чемпиона Англии, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, трижды — Кубка лиги и дважды — Суперкубка страны.