Константинополь обосновал свои «права» на Украину

Константинопольский патриархат говорит, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Об этом говорится в документе, опубликованном патриархатом, передает «Эхо Москвы».
Право хиротонии (поставление в священнослужители) было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер».
Таким образом, Вселенский патриарх заявляет, что имеет право и обязанность выявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет необходимым.
Отмечается, что Константинополь опубликовал 29-страничный документ, который готовился при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.
РПЦ в ответ уже заявила, что предоставленные сведения об истории церкви в Украине являются недостоверными.
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