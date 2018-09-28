Константинополь обосновал свои «права» на Украину

Константинопольский патриархат говорит, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Об этом говорится в документе, опубликованном патриархатом, передает «Эхо Москвы».

Право хиротонии (поставление в священнослужители) было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер».

Таким образом, Вселенский патриарх заявляет, что имеет право и обязанность выявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет необходимым.

Отмечается, что Константинополь опубликовал 29-страничный документ, который готовился при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.

РПЦ в ответ уже заявила, что предоставленные сведения об истории церкви в Украине являются недостоверными.